La Hamza "Igamania" s’empare déjà du LOSC et du Maroc

La "Igamania" s’est emparée du LOSC. Ces derniers jours, de nombreux adeptes ont rejoint le camp de ceux qui soutiennent Hamza Igamane. Dans le nord de la France, le Marocain est le nouveau chouchou des supporters du LOSC avec Olivier Giroud. Recruté cet été après de longues semaines de négociations entre les Dogues et les Rangers, l’attaquant n’a pas mis longtemps à convaincre en France. Il ne lui a fallu que 45 minutes pour entrer dans le cœur des fans lillois. Pour sa première sous le maillot du LOSC, le Lion de l’Atlas, qui n’avait qu’un seul entraînement avec sa nouvelle équipe dans les jambes, a marqué un doublé face au FC Lorient. De quoi donner des regrets à certains.

Le LOSC et le Maroc en pleine "Igamania"

Selon nos informations, il avait été proposé à 6 clubs de Ligue 1 cet été, mais il n’y a que le LOSC qui avait donné suite pour ce transfert à 11 M€. Vu la première impression qu’il a laissée, certains peuvent s’en mordre les doigts. Sa belle entrée en matière a d’ailleurs été saluée par Bruno Genesio. «J’ai choisi de le lancer à la mi-temps. J’ai pensé que, vu le peu d’espace que nous avions pour attaquer, il pouvait nous rendre beaucoup de services parce que c’est un joueur très technique, très habile dans les petits périmètres. Pour une première, c’est top pour lui. Ça va le mettre en confiance, et ça donne confiance à toute l’équipe.» Celui qui pourrait faire la paire avec Olivier Giroud est parti du bon pied à Lille. C’est aussi le cas avec le Maroc.

Une sélection avec laquelle il a fait ses premiers pas officiels en mars dernier face au Niger. Sur le banc les matches suivants, il a été plus utilisé par Walid Regragui cette fois-ci. Convoqué pour le rassemblement du mois de septembre, il a honoré sa deuxième cape vendredi dernier face au Niger. Entré en jeu 25 minutes, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Hier, il a été titularisé face à la Zambie. Et il n’a pas manqué de saisir sa chance avec la manière. Très inspiré, il a marqué d’une sublime volée d’une vingtaine de mètres. Un but splendide qui récompense le jeune joueur de 22 ans, en pleine confiance. Après la rencontre, son sélectionneur, Walid Regragui, l’a couvert d’éloges.

Un joueur décisif en club et en sélection

« Aujourd’hui (hier, ndlr), Hamza Igamane a également confirmé son talent. Lorsqu’on lui donne confiance, il tient ses promesses et son impact sera significatif à l’avenir. Nous travaillons à renforcer progressivement sa confiance, comme nous le faisons avec tous les joueurs, car le maillot de l’équipe nationale marocaine est précieux.» Le coach des Lions de l’Atlas gère Igamane avec prudence tout en lui montrant sa confiance. Impressionnant, le Lillois a également été couvert de compliments par la presse marocaine, trop heureuse de pouvoir compter sur un talent comme le sien. L’Opinion a été emballée par sa prestation face à la Zambie hier après-midi (2-0).

«Hamza Igamane a déclenché une superbe frappe des 25 mètres qui s’est logée dans le petit filet droit du gardien des Chipolopolos (47ème, 0-2). Il s’agit du deuxième but sous les couleurs nationales du natif de Témara, qui réussit une excellente entame de saison. Igamane continue à briller, dans sa lancée en club, après avoir marqué un doublé avec le LOSC pour sa première apparition, samedi 30 août.» Idem pour le 360 Sport. «Hamza Igamane a fait ses débuts avec les Lions de l’Atlas lors du camp d’entraînement de mars dernier, entrant en jeu à la 82e minute contre le Niger. Il a marqué son premier but international lors de la précédente rencontre contre le même adversaire, avant d’éblouir à nouveau les supporters contre la Zambie, en marquant un but époustouflant, son deuxième lors de ses trois dernières sélections.»

Igamane a tout pour devenir grand

Journaliste pour Anbae TV, Antar Abdelwarit est aussi sous le charme. «C’est un profil très différent de tous les profils qu’on a connus au Maroc. Il est puissant, fort et techniquement très à l’aise. Il s’est imposé en Botola (première division marocaine) avec un grand club, les FAR de Rabat. Cela a attiré de nombreux recruteurs plusieurs équipes de Ligue 1 l’ont supervisé, mais aucune n’a fait d’offre. Comme le joueur voulait absolument partir en Europe, il a accepté l’offre des Glasgow Rangers. Au début, l’adaptation a été compliquée, mais ensuite il a explosé. Cette post-formation à Glasgow va beaucoup l’aider dans son début d’aventure au LOSC. Du coup, son premier match n’a pas été une surprise pour moi car je connais ses qualités.»

Il poursuit : «il fera beaucoup de bien au LOSC. Il est très puissant, n’a pas peur des duels et physiquement, il est prêt pour la Ligue 1. Le plus important, c’est qu’il marque beaucoup de buts. Je pense que cette saison, en Ligue 1 et avec le LOSC, un club où les Marocains ont déjà réussi; va beaucoup l’aider à devenir un attaquant complet.» Ce qui sera bénéfique pour le Maroc, où il peut se devenir incontournable. «Il a tout pour y parvenir. Son entrée contre le Niger, où il marque directement, et son magnifique but contre la Zambie dans un contexte très difficile montrent toutes ses qualités. Pour moi, ce n’est qu’une question de temps s’il s’impose au LOSC, il doit devenir l’attaquant numéro un dans le onze de Walid Regragui. En espérant qu’il continue sur cette lancée et qu’il réalise une très belle saison.» La "Igamania" est visiblement partie pour durer.