PL : une nouvelle blessure grave à Chelsea

Chelsea traverse une période délicate sur le plan médical avec un double coup dur. L’attaquant Liam Delap, recruté pour 35 millions d’euros cet été en provenance d’Ipswich Town, a aggravé sa blessure aux ischio-jambiers et sera absent pendant au moins dix semaines, soit un minimum de 12 matches toutes compétitions confondues, dont des chocs contre Manchester United, Liverpool et Tottenham. Cette absence contraint le club à revoir ses plans tactiques et ses rotations offensives, avec João Pedro désormais pressenti pour porter l’attaque des Blues.

Dans le même temps, le milieu Dario Essugo, arrivé de Sporting pour 22 millions d’euros cet été, a subi une opération à la cuisse après un problème contracté avec l’équipe portugaise des moins de 21 ans. Le jeune joueur de 20 ans a partagé sa frustration depuis l’hôpital, annonçant une période de convalescence qui le privera d’importants matchs. Ces deux blessures viennent s’ajouter à une liste déjà chargée pour Chelsea, qui doit maintenant gérer son calendrier dense et maintenir ses ambitions en Premier League et en compétitions européennes. Heureusement pour le club londonien, son effectif fait partie des plus fournis de Premier League.