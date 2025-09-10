Brésil : les confidences d’Estevão sur sa relation avec Carlo Ancelotti

Il est l’un des visages du futur du Brésil. Arrivé cet été à Chelsea après des débuts en fanfare avec Palmeiras, Estevão est considéré comme l’un des plus grands cracks de sa génération. Intéressant pour ses débuts avec les Blues en Premier League, l’ailier technique a également la confiance de Carlo Ancelotti en sélection. Aligné lors de la victoire face au Chili (3-0), le joueur de 18 ans s’est illustré en inscrivant le premier but de sa jeune carrière avec la Selecao. Interrogé par Globo, Estevao a dévoilé les coulisses de sa relation avec le sélectionneur brésilien :

«C’est une excellente relation. Il m’a donné toute la liberté du monde pour jouer au football, pour être moi-même. Il m’a donné la liberté de jouer, n’est-ce pas ? Alors, ressentir cette affection, ressentir tout ce qu’il représente, avoir des opportunités avec lui… c’est incroyable. J’apprends de plus en plus, chaque jour, j’essaie d’apprendre beaucoup de lui. C’est un entraîneur très intelligent, quelqu’un qui veut toujours le meilleur pour nous. Alors, j’en profite au maximum. Génial, c’est vraiment génial. C’est valable pour tout le monde. C’est un gars qui a remporté presque tous les championnats possibles et qui a travaillé avec d’innombrables joueurs de qualité. Il a l’humilité d’apprendre le portugais, d’être avec nous, de discuter avec nous, de discuter. Cela nous aide à progresser encore plus. Avoir cette humilité de savoir que nous pouvons progresser, de savoir que nous pouvons jouer. Donc, je trouve ça vraiment génial. (…) – Je trouve l’engagement de tous, du groupe, incroyable sous Ancelotti. Je ne pense pas qu’il y ait de vanité ici. Tout le monde ici soutient l’équipe brésilienne, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut donner le meilleur de soi-même pour l’équipe brésilienne et pour les supporters. Je pense qu’Ancelotti a insisté sur ce point : nous jouons bien, nous continuons à progresser. Nous progressons. Je pense que c’est très important.»