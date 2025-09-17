Slavia Prague - Bodø/Glimt : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite de la première journée de Ligue des Champions avec un match entre le Slavia Prague et Bodø/Glimt. A domicile, les Tchèques s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Jindrich Stanek dans les cages derrière David Zima, Tomas Holes et Youssoupha Mbodji. Le milieu de terrain est assuré par Michal Sadilek et Christos Zafeiris avec David Doudera et Oscar Dorley dans des rôles de pistons. Devant, Lukas Provod est placé en soutien de Tomas Chory et Vasil Kusej.

De leur côté, les Norvégiens s’organisent dans un 4-3-3 avec Nikita Haikin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft, Jostein Gundersen et Haitam Aleesami. Håkon Evjen, Patrick Berg et Sondre Auklend se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Kasper Høgh est épaulé par Mathias Jørgensen et Jens Petter Hauge.

Les compositions

Slavia Prague : Stanek - Holes, Zima, Mbodji - Doudera, Sadilek, Zafeiris, Dorley - Provod - Kusej, Chory

Bodø/Glimt : Haikin - Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami - Evjen, Berg, Auklend - Jørgensen, Høgh, Hauge

