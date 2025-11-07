L2 : Montpellier grimpe sur le podium, Reims s’impose à Bastia

Ce vendredi, la 14e journée de Ligue 2 nous offrait un multiplex avec six affiches. Après un début de saison en demi-teinte, Montpellier est en train de trouver son rythme et devait confirmer à Annecy. Et après une prestation maîtrisée, les Héraultais ont accompli leur mission. Dominateurs, les locaux ont ouvert le score en seconde période grâce à Téji Savanier (1-0, 54e). Avec ce succès, le MHSC grimpe provisoirement à la 3e place. Hormis l’ASSE qui les talonne, avec un match de moins, les Montpelliérains sont désormais suivis de près Reims.

En effet, en déplacement à un Bastia en difficulté cette saison, les Rémois se sont imposés facilement (3-1). Après une fin de match haletante, c’est finalement Teddy Teuma qui a scellé le succès des siens (1-3, 90+5e). Reims est cinquième, Bastia est 18e. A domicile, Clermont a renversé Amiens après un temps additionnel inoubliable et deux penalties transformés par Kader Bamba (90+3e, 90+9e). Grenoble s’est hissé à la dixième place avec une victoire face à ses supporters face à Rodez (2-1). Boulogne-sur-Mer est allé chercher le nul sur la pelouse de Dunkerque en toute fin de match (1-1). Pour finir, Laval s’est imposé à Nancy en faisant le travail en première période (0-2).

Les résultats de 20h :

Bastia 1-3 Reims : Roncaglia (20e) / Tia (25e), Ibrahim (28e), Teuma (90+5e)

Grenoble 2-1 Rodez : Benet (13e), Elphege (27e) / Jolibois (61e)

Clermont 2-1 Amiens : Bamba (90+3e, 90+9e) / Kaïboué (48e)

Dunkerque 1-1 Boulogne-sur-Mer : Robinet (59e) / Bultel (90+5e)

Nancy 0-2 Laval : Maggiotti (16e), Camara (24e)

Montpellier 1-0 Annecy : Savanier (54e)