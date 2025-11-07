Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

L2 : Montpellier grimpe sur le podium, Reims s’impose à Bastia

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Savanier @Maxppp
Montpellier 1-0 Annecy

Ce vendredi, la 14e journée de Ligue 2 nous offrait un multiplex avec six affiches. Après un début de saison en demi-teinte, Montpellier est en train de trouver son rythme et devait confirmer à Annecy. Et après une prestation maîtrisée, les Héraultais ont accompli leur mission. Dominateurs, les locaux ont ouvert le score en seconde période grâce à Téji Savanier (1-0, 54e). Avec ce succès, le MHSC grimpe provisoirement à la 3e place. Hormis l’ASSE qui les talonne, avec un match de moins, les Montpelliérains sont désormais suivis de près Reims.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 28 13 +13 8 4 1 24 11
2 Logo Red Star Red Star 26 13 +6 8 2 3 19 13
3 Logo Montpellier Montpellier 24 14 +5 7 3 4 17 12
4 Logo ASSE ASSE 23 13 +9 7 2 4 28 19
5 Logo Reims Reims 22 14 +6 6 4 4 26 20
6 Logo Pau Pau 22 13 -1 6 4 3 18 19
7 Logo Dunkerque Dunkerque 20 14 +8 5 5 4 25 17
8 Logo Le Mans Le Mans 20 13 +2 5 5 3 17 15
Voir le classement complet

En effet, en déplacement à un Bastia en difficulté cette saison, les Rémois se sont imposés facilement (3-1). Après une fin de match haletante, c’est finalement Teddy Teuma qui a scellé le succès des siens (1-3, 90+5e). Reims est cinquième, Bastia est 18e. A domicile, Clermont a renversé Amiens après un temps additionnel inoubliable et deux penalties transformés par Kader Bamba (90+3e, 90+9e). Grenoble s’est hissé à la dixième place avec une victoire face à ses supporters face à Rodez (2-1). Boulogne-sur-Mer est allé chercher le nul sur la pelouse de Dunkerque en toute fin de match (1-1). Pour finir, Laval s’est imposé à Nancy en faisant le travail en première période (0-2).

Les résultats de 20h :

Bastia 1-3 Reims : Roncaglia (20e) / Tia (25e), Ibrahim (28e), Teuma (90+5e)
Grenoble 2-1 Rodez : Benet (13e), Elphege (27e) / Jolibois (61e)
Clermont 2-1 Amiens : Bamba (90+3e, 90+9e) / Kaïboué (48e)
Dunkerque 1-1 Boulogne-sur-Mer : Robinet (59e) / Bultel (90+5e)
Nancy 0-2 Laval : Maggiotti (16e), Camara (24e)
Montpellier 1-0 Annecy : Savanier (54e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Montpellier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Montpellier Logo Montpellier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier