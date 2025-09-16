Chelsea : Facundo Buonanotte finalement intégré à la liste de la Ligue des Champions

Voilà l’un des avantages d’avoir un effectif plus que pléthorique. Cette saison, Chelsea dispute la Ligue des Champions et peut compter sur son grand vivier pour être performant. Ce mardi, le club londonien a pourtant annoncé un changement dans sa liste. Dario Essugo, milieu de terrain recruté cet été, n’est pas disponible pour la phase régulière de la compétition.

Ainsi, il a été remplacé par une autre recrue estivale : l’ancienne cible de l’OL Facundo Buonanotte. «Facundo Buonanotte a été ajouté à notre groupe pour l’UEFA Champions League, à la place de Dario Essugo, qui a été opéré d’une blessure à la cuisse la semaine dernière», annoncent les Blues dans leur communiqué du jour.