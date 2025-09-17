PSG : Marquinhos évoque son avenir

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Marquinhos explique qu’il se projette clairement sur un long avenir au PSG. « Jusqu’au dernier jour, je me donnerai à plus de 100 % pour Paris », assure d’abord le capitaine du club de la capitale, dont le contrat court encore jusqu’en juin 2028. Et l’arrivée de Zabarnyi ne l’inquiète pas. «La concurrence donne un coup de boost. Il ne faut pas tourner la tête face à un concurrent. Ma mère m’a toujours dit : "tu ne dois jamais échanger un ballon contre un ami" ». Il insiste sur sa volonté d’aider ses coéquipiers et de rester un leader exemplaire sur le terrain, comme il avait pu le faire avec Beraldo auparavant.

Quant à la fin de sa carrière, Marquinhos se dit ouvert à toutes les options dans le football. « Avec toute la technologie, la récupération, la nutrition, on peut pousser notre carrière longtemps », souligne-t-il, évoquant la possibilité de jouer jusqu’à 40 ans comme Cristiano Ronaldo. Après sa carrière, il envisage de rester dans le monde du football, que ce soit comme dirigeant, agent ou entraîneur, tout en prenant le temps d’apprendre ces métiers. Son futur pourrait se dessiner en France ou ailleurs selon les opportunités qui se présenteront.

