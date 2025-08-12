PSG : Nuno Mendes et Marquinhos sortent du silence sur Donnarumma

« Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin ». Ce mardi, dans la presse italienne, Luis Enrique confirmait qu’il ne compte pas sur Donnarumma pour la saison à venir. Une situation qui fait parler, et Nuno Mendes et Marquinhos, aussi présents devant la presse, ont été interrogés à ce sujet à leur tour, alors qu’en parallèle l’Italien annonçait son départ du club.

« C’est le choix du coach, on fait notre travail et s’entraîne. On fait tout pour être dans la liste. Le coach choisit les joueurs qui sont prêts pour le match selon lui. Moi je fais mon travail et moi comme l’équipe on est prêts pour demain », a indiqué le Portugais en conférence de presse, alors que le Brésilien s’était exprimé sur Sky Italia : « c’était un grand joueur pour nous, il mérite tout le meilleur dans sa vie. C’était une grande personne et un grand homme, il respectait beaucoup ce club, mais le football est comme ça et parfois on ne peut pas en faire trop. Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans la discussion. Je suis ici depuis 12/13 ans et j’ai vécu beaucoup de moments comme celui-ci : des amis qui arrivent et des amis qui partent ».