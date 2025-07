PSG : Marquinhos a pris sa décision pour son avenir

La question méritait d’être posée, elle ne fait maintenant plus de doutes. Au bout d’une saison historique avec le PSG, marquée par ce sacre tant attendu en Ligue des Champions, qu’allait-il être de l’avenir de Marquinhos ? Âgé de 31 ans, l’international brésilien avait fait l’objet d’intérêts en Arabie saoudite l’été dernier, et cette dernière saison parisienne aurait ainsi pu ressembler à une "happy end" pour celui qui reste lié au PSG jusqu’en 2028.

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur brésilien a fait le choix de rester, et ce, malgré la probable arrivée d’Ilya Zabarni et plusieurs offres très lucratives sur la table. Arrivé en 2013 en provenance de la Roma, Marquinhos va ainsi rattraper Jean-Marc Pilorget en termes de longévité, avec 13 saisons passées à Paris (il détient déjà le record d’apparitions avec 491 matchs joués). Rester à Paris lui permettra également de rester compétitif, alors que la Coupe du Monde en fin de saison sera l’un de ses grands et derniers objectifs avec la Seleção.