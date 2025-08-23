Porto : la pépite Rodrigo Mora négocie avec l’Arabie saoudite !

C’est le nouveau phénomène du football portugais. Du haut de ses 18 ans, le jeune Rodrigo Mora éclabousse le championnat portugais de son talent depuis plusieurs mois maintenant. Le jeune milieu offensif régale avec le FC Porto au point de devenir l’un des joueurs les plus prisés sur le marché des transferts. Convoqué récemment avec la sélection du Portugal pour le Final Four de la Ligue des Nations, Rodrigo Mora n’a pas encore connu sa grande première sous le maillot du Portugal. Mais au pays, on ne parle que de lui et de son futur qui s’annonce radieux. Son avenir est le grand sujet de la presse portugaise ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG, qui est désormais réputé pour son lien avec le Portugal (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos), Rodrigo Mora pourrait quitter le club cet été. Même si ce départ n’est pas du tout au goût de son entraîneur Francesco Farioli. « J’ai lu de nombreux articles et commentaires. Je tiens à clarifier les choses. Rodrigo est un joueur important pour le FC Porto et pour le football portugais. Je pense que ce que nous voyons n’est pas sain. Comme je l’ai déjà dit, ce que Rodrigo a fait la saison dernière, ce qu’il fait et ce qu’il fera… C’est un joueur talentueux. Il est jeune et a besoin de progresser et de travailler. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, tout se passera bien et son développement est évalué quotidiennement. Il travaille très bien. Si nous continuons sur la lancée de Jorge Costa, il a toujours fait passer le club avant l’entraîneur et les joueurs. C’est ce que nous devons suivre ». Mais si l’ancien coach de Nice espère garder son joueur, la réalité est visiblement différente.

La suite après cette publicité

Un transfert à plus de 70 millions

Ce samedi, la presse portugaise lâche une bombe. Rodrigo Mora est bien sur le départ. Mais quel club peut donc s’aligner sur les plus de 70 millions d’euros réclamés par Porto ? Selon les informations de Record, c’est du côté de l’Arabie saoudite que le jeune talent de 18 ans se dirige. Son agent Jorge Mendes négocie actuellement avec le club d’Al-Ittihad et espère bien boucler ce deal. Une information qui fait trembler le Portugal.

«Une bombe sur le mercato pourrait exploser : Rodrigo Mora dans le viseur d’Al Ittihad» titre ainsi Record ce samedi matin. Et la presse saoudienne est encore plus optimiste puisqu’elle révèle que Rodrigo Mora aurait même déjà conclu un accord avec le club d’Al-Ittihad pour un transfert cet été. Reste désormais à savoir si ce deal ira au bout, mais ce serait une très grosse perte pour le football européen. Annoncé comme l’un des futurs concurrents de Lamine Yamal, Rodrigo Mora pourrait donc filer en Saudi Pro League, ce qui constituerait un premier coup d’arrêt dans son impressionnante progression. Il reste encore des étapes avant de le voir filer à Al-Ittihad, mais son agent Jorge Mendes essaie bel et bien de boucler ce deal improbable.