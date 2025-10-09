Menu Rechercher
Liga

Un banc s’offre à Thiago Motta

Libre depuis son départ de la Juventus, Thiago Motta patiente avant de reprendre les commandes d’une équipe. Cette semaine, il a été cité dans la short-liste de l’AS Monaco, qui veut se séparer d’Adi Hütter. Mais le club princier va miser sur Sébastien Pocognoli. De toute façon, le projet n’intéressait pas forcément Motta, qui privilégie une expérience en Italie.

Mais il n’est pas totalement fermé à l’étranger. Ce jeudi, Estadio Deportivo et le journaliste Matteo Moretto révèlent qu’il est dans le viseur de la Real Sociedad. L’écurie espagnole envisage de remplacer Sergio Francisco par l’ancien milieu de terrain du PSG. Mais ce n’est pas le seul coach qui plaît à Saint-Sébastien. Francisco Javier García Pimienta est aussi dans le viseur. Affaire à suivre…

