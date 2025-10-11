Séville FC : le Français Batista Mendy met déjà le feu en Espagne

Ces dernières saisons, le Séville FC est dans le dur. Si en Europe, le club andalou a souvent été performant, notamment en Ligue Europa avec des sacres récents en 2020 et 2023, en Liga, c’est plus compliqué. Depuis sa 4e place en 2022, le Séville FC a enchaîné les prestations piteuses. Douzième en 2023, quatorzième en 2024 et même dix-septième la saison dernière, le club rojiblanco devait changer des choses cet été pour ne pas continuer à couler dangereusement vers la zone rouge. Récupérant 55 millions d’euros avec les ventes de Loïc Badé (Bayer Leverkusen), Dodi Lukébakio (Benfica) et Stanis Idumbo (AS Monaco), les Nervionenses ont su se renforcer à moindre coût.

La suite après cette publicité

En défense, les expérimentés Fabio Cardoso (31 ans) et César Azpilicueta (36 ans) sont arrivés du FC Porto et de l’Atlético de Madrid. Le gardien Odysseas Vlachodimos a été prêté par Newcastle quand l’ancien Toulousain Gabriel Suazo et Alfon Gonzalez (Celta de Vigo) sont arrivés libres. Un statut qu’avait également le vétéran Alexis Sánchez (36 ans). Seul joueur pour qui Séville a dépensé de l’argent (250 000 euros), Batista Mendy (25 ans) est arrivé sous la forme d’un prêt. Le milieu défensif passé par Nantes et Angers et qui sortait de deux belles saisons à Trabzonspor voulait retrouver un projet dans un club des cinq plus grands championnats européens et le mariage avec le Séville FC se passe parfaitement.

La suite après cette publicité

Des débuts XXL à Séville

Arrivé lors de la toute dernière journée de mercato, il avait été évoqué en France à Rennes, Nice et au Paris FC. En Espagne, il aurait pu aller aussi du côté de l’Espanyol de Barcelone comme nous vous l’avons révélé, mais le dossier était tombé à l’eau. Un moindre mal pour Batista Mendy qui s’est directement montré comme un incontournable de son équipe. C’est simple, Séville qui est actuellement sixième de Liga a gagné 3 points sur 9 avant son arrivée et en a pris 10 sur 15 depuis qu’il est là. La seule défaite depuis son prêt correspond au seul match qu’il n’a pas débuté face à Villarreal.

Formant un trio complémentaire avec un autre français Lucien Agoumé et le Suisse Djibril Sow, Batista Mendy apporte l’équilibre qui manquait dans le 4-3-3 andalou. Capable de jouer défenseur central, il n’hésite pas à décrocher pour aider Marcao et Tanguy Nianzou et apporte beaucoup dans les transitions. Dernier test en date dimanche dernier contre le FC Barcelone. Précieux dans l’entrejeu lors d’une victoire large 4-1 de son équipe, Batista Mendy a montré qu’il était l’une des recrues phares de l’été en Espagne. Le Courrier Andalou lui a d’ailleurs mis un 8/10 sur ses notes du match : il a joué un très bon rôle avec Agoumé en double pivot pour stopper Dani Olmo et Ferran Torres. Il aurait pu marquer sur corner. Il a intercepté plusieurs passes en zone défensive, étant une valeur sûre. Des débuts canons qui poussent déjà le club andalou à s’imaginer lever sa clause libératoire de 7,5 millions d’euros. Parti d’Angers et de la Ligue 1 en 2023, Batista Mendy a bien rebondi en Espagne.