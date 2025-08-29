Le transfert de Batista Mendy vers l’Espanyol tombe à l’eau

Passé du côté du FC Nantes où il a été formé et au SCO Angers, le milieu défensif Batista Mendy (25 ans) reste sur deux saisons pleines avec le club turc de Trabzonspor (3 buts et 3 passes décisives en 83 matches). Cadre de cette équipe, il arrive à 2 ans de la fin de son contrat et nous vous avons fait part d’un intérêt du club catalan de l’Espanyol de Barcelone.

Nous vous avons également dévoilé que les négociations entre les deux clubs étaient compliquées et la situation vient d’évoluer de nouveau. Finalement, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs au cours des dernières heures et le dossier est donc au point mort selon nos informations. Le joueur avait lui réussi à trouver un terrain d’entente avec l’actuel 7e de Liga.