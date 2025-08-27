Ça coince pour le transfert de Batista Mendy vers l’Espanyol de Barcelone

Ancien joueur du FC Nantes et du SCO Angers, le milieu de terrain défensif Batista Mendy (25 ans) évolue depuis l’été 2023 du côté de la Turquie et de Trabzonspor. Cadre du club des bords de la mer Noire, le natif de Saint-Nazaire compte ainsi 3 buts et 3 passes décisives en 83 matches sur les deux dernières saisons. Alors qu’il arrive à deux ans de la fin de son contrat, il pourrait changer d’air.

Le club catalan de l’Espanyol de Barcelone est très friand de son profil et pousse pour le recruter. Cependant, le dossier n’évolue pas forcément dans le bon sens. Selon nos informations, les négociations entre Trabzonspor et l’Espanyol de Barcelone sont compliquées. Si les discussions sont en cours, aucun accord n’a été trouvé à l’heure actuelle. Le temps presse alors que le mercato se termine lundi pour la Liga.