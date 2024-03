Trabzonspor : l’impressionnante prise de pouvoir de Batista Mendy

Un jeune homme courtisé. Depuis son plus jeune âge, Batista Mendy a dû avancer avec les projecteurs braqués sur lui. Le prix à payer quand on est un grand talent avec un fort potentiel. À Nantes, dont il est un pur produit du centre de formation, le natif de Saint-Nazaire a été observé par de nombreux scouts venus des quatre coins de l’Europe. Ceux de Brighton ont craqué sur lui en 2018. Âgé de 18 ans à l’époque, le joueur, capable de jouer comme sentinelle ou défenseur central, a séduit les Seagulls, bien décidés à doubler les Canaris, qui n’avaient pas encore réussi à boucler la signature du premier contrat professionnel de Mendy.

Un talent souvent dragué

Proche de signer en Angleterre, il a finalement poursuivi sa carrière au sein de la maison nantaise, où il a fait ses premiers pas en Ligue 1 le 13 septembre 2020 face à Monaco (30 minutes jouées). Puis, il a fait deux autres apparitions au cours de la saison avec l’équipe fanion. Ce qui était forcément trop peu pour un jeune joueur ayant besoin de jouer pour progresser et passer un cap. Ce qu’il a fait à Angers, qu’il a rejoint en juillet 2021. En deux saisons, il est apparu à 72 reprises (1 but, 1 assist). Mais après 3 apparitions cette saison en L2, il a changé d’air l’été dernier.

Là encore, Batista Mendy a été approché par plusieurs écuries. En Espagne, le Celta de Vigo a très longtemps poussé pour le recruter. Mais c’est Trabzonspor qui a eu le dernier mot. Lié au club turc jusqu’en 2027, il a fait sa première apparition le 17 septembre face à Besiktas. Titulaire, il a tout simplement brillé durant 90 minutes, où il a même été proche de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ce qui a donné le ton de son aventure en Turquie. Là-bas, Batista Mendy enchaîne les matches réussis et les titularisations (28 en 28 apparitions, 1 but face à Istanbul BB).

Il impressionne en Turquie

Surtout, il impressionne peu importe le poste où l’entraîneur l’aligne, que ce soit en tant que milieu de terrain défensif ou défenseur central. Le jeune homme, âgé désormais de 24 ans, poursuit sa progression et a franchi un palier important dans un club ambitieux et structuré. De quoi lui donner le sourire et surtout le conforter dans l’idée qu’il a fait le bon choix en rejoignant Trabzonspor (3e de Süper Lig). «Je me sens très bien ici. Le peuple turc et les gens de Trabzon sont très chaleureux. Les supporters m’apprécient, ça donne plus de motivation», nous a-t-il avoué, conscient d’avoir évolué dans le bon sens.

«On m’a toujours reproché d’être un joueur à l’aise techniquement, mais pas suffisamment agressif par rapport à mon poste. En jouant désormais avec beaucoup plus de personnalité et de caractère, ça m’a permis de gagner plus de duels, de récupérer plus de ballons et d’être encore plus concentré également.» Mais tout cela n’est pas le fruit du hasard. Le footballeur né en 2000 travaille énormément au sein de son club mais également à côté. Il a mis en place une nouvelle routine, qui semble payer à la vue de ses prestations.

Un travail de l’ombre qui paye

«J’ai énormément fait évoluer mes habitudes de travail. J’ai mis en place une structure de performance avec un préparateur physique personnel, ce que j’avais déjà à Angers. J’ai ajouté un cuisinier personnel pour m’aider à performer sur le terrain et être encore plus pointilleux dans ma préparation invisible. Et j’ai également un analyste vidéo qui m’envoie chacun de mes matches afin de débriefer et étudier minutieusement mon rendement. Le club est de son côté très structuré. On a tout à notre disposition pour performer. Les installations sont vraiment modernes, ça n’a rien à envier à ce qui se fait de mieux en France.» Batista Mendy est donc un homme et un footballeur accompli en Turquie, où il a su trouver sa place.

Nul doute que s’il poursuit ainsi, il devra gérer de nouvelles sollicitations durant les prochains marchés des transferts. En attendant, il doit gérer la cour assidue de la Guinée-Bissau. Depuis plusieurs années maintenant, la sélection africaine tente de convaincre Mendy. Cela a encore été le cas avant la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Pour le moment, le joueur, qui a évolué en équipe de France entre les U16 et les U19 (26 matches, 1 but), n’a pas encore cédé aux avances de la Guinée-Bissau. Il aura le temps de se pencher sur la question, lui qui a toujours su gérer ces situations. Encore mieux en prenant de l’âge.