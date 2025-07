Tottenham entre dans la danse pour Rodrygo

La Premier League risque de se mener une bataille d’enfer pour Rodrygo. Comme révélé par nos soins ce mardi, Liverpool a entamé des discussions avec le clan du Brésilien, que le Real Madrid serait prêt à céder cet été. Mais les Reds ne sont pas les seuls sur le coup. Outre Arsenal, voire Chelsea, c’est désormais Tottenham qui est très intéressé.

Selon As, le club londonien veut continuer ses investissements sur le marché, arpsè les arrivées de Gibbs-White et Kudus. Et il espère parvenir à séduire Rodrygo, qui serait enclin à rallier l’Angleterre en cas 'offre intéressante. Le Brésilien aurait compris qu’il ne ferait pas partie des plans de Xabi Alonso cette saison au Real Madrid.