Ça s’accélère entre Rodrygo et Liverpool

Rodrygo (24 ans) arrive à un tournant de son aventure au Real Madrid. Après plusieurs années de bons et loyaux services, le Brésilien a été relégué au second plan la saison dernière. Le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Jr a été mis en avant. Dans leur ombre, l’international auriverde a connu des hauts et des bas, lui qui a terminé l’exercice précédent avec un bilan de 14 buts et 11 passes décisives en 54 apparitions toutes compétitions confondues. Mais cet été, son déclassement s’est poursuivi. Carlo Ancelotti, avec lequel il entretenait une bonne relation, s’en est allé. Xabi Alonso est arrivé.

Et le technicien espagnol ne semble pas être un grand fan de Rodrygo, qu’il a très peu utilisé lors du Mondial des Clubs. Dans le même temps, la presse ibérique a révélé que Florentino Pérez et ses équipes avaient désigné le Brésilien de 24 ans comme le joueur à faire partir parmi les stars de l’équipe. De son côté, Rodrygo a toujours fait passer le même message. Il souhaite rester au sein de la Casa Blanca. Mais vendredi, AS a expliqué qu’une rencontre va avoir lieu entre le Real Madrid et lui afin de clarifier sa situation et connaître ses envies.

Liverpool est chaud sur Rodrygo

De plus, Xabi Alonso n’est pas contre continuer avec lui mais il ne lui accordera qu’un rôle secondaire. Partant de là, le Brésilien n’a pas exclu de s’en aller comme révélé par nos soins. Mais la presse espagnole a précisé que le joueur s’en ira si on lui montre la porte de sortie, ce qui semble être le cas. Il souhaite, dans ce cas-là, choisir sa prochaine destination. Et c’est l’Angleterre qui a sa préférence. Un temps lié au Bayern Munich et au PSG cet été, Rodrygo a été cité à Arsenal, à Manchester City ou encore à Arsenal ces derniers mois.

La semaine dernière, nous vous avons d’ailleurs révélé que les Reds allaient bientôt entrer dans la course et qu’Arne Slot apprécie son profil. Ce mardi, nous avons de nouvelles informations sur le sujet. Nous sommes passés de l’intérêt à un stade plus avancé. Ainsi, le clan Rodrygo et Liverpool sont entrés en contact. Les discussions sont en cours entre les deux parties et l’intérêt des Reds grandit. En revanche, le club de la Mersey n’a pas encore contacté le Real Madrid. Après avoir fait sauter la banque cet été avec Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong et bientôt Hugo Ekitike, le LFC, qui est prêt à casser sa tirelire pour Marc Guehi, avance pour faire le gros coup Rodrygo. Affaire à suivre…