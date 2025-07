Liverpool veut faire sauter la banque pour une recrue à 58 M€

Après une première année marquée par un sacre en Premier League, Arne Slot compte bien mener de nouveau Liverpool vers les sommets anglais et européens. Pour ce faire, le technicien néerlandais a déjà reçu de précieux renforts cet été 2025. En effet, les pensionnaires d’Anfield ont déjà accueilli Florian Wirtz, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili et Jeremie Frimpong pour un montant total de 200 M£, soit environ 230 M€. Une somme qui va augmenter puisque les Reds vont signer Hugo Ekitike, qui est attendu aujourd’hui à Liverpool afin de passer sa visite médicale avant de parapher un bail de six ans.

La suite après cette publicité

Pour le déloger de l’Eintracht Francfort, les Anglais vont signer un chèque d’environ 90 M€. Ce qui va faire grimper les dépenses estivales du club de la Mersey à 320 M€. Et ce n’est pas encore terminé. En effet, tous les médias britanniques s’accordent à dire que les champions d’Angleterre veulent à présent se renforcer en défense. The Athletic assure encore ce mardi que Slot veut deux joueurs en concurrence à chaque poste. Actuellement, il ne peut compter que sur Virgil van Dijk, Ibrahima Konate et Joe Gomez. Watara Endo peut être une option.

La suite après cette publicité

Liverpool a Guehi dans son viseur

Mais le coach néerlandais estime qu’une recrue est nécessaire dans l’axe après le départ de Jarell Quansah au Bayer Leverkusen. De plus, l’écurie de Premier League n’est pas rassurée par le cas Ibrahima Konaté. En fin de contrat dans un an, le Français n’est pas contre un départ dans un an comme révélé par nos soins. D’autant que le Real Madrid, qui n’exclut pas de passer à l’offensive si la porte s’ouvre, le suit avec intérêt. Une situation que Liverpool veut à tout prix éviter le LFC, qui a repris les discussions avec l’entourage du joueur comme l’indique le Liverpool Echo. Malgré tout, le club entraîné par Arne Slot a besoin d’un renfort supplémentaire.

Et les dirigeants ont déjà un nom en tête. Il s’agit de Marc Guehi (25 ans). Un élément qui est suivi depuis un petit moment et qui est toujours dans les petits papiers de la direction selon The Athletic. Tottenham est également sur le coup. De son côté, Crystal Palace, club où il est sous contrat jusqu’en 2026, préférerait prendre de l’argent cet été plutôt que de le perdre gratuitement dans un an. Liverpool, qui patiente, veut le recruter au prix le plus juste. Le club anglais sera prêt à discuter si les Eagles acceptent un montant d’environ 58 M€ ajoute le Mirror. Les Reds vont encore casser leur tirelire cet été, eux qui pourraient monter jusqu’à 378 M€ dépensés en tout si Guehi arrive.