Défaites humiliantes, mercato flou… l’été cauchemardesque du Toulouse FC

Certains clubs ont connu une période estivale plus agréable que d’autres. Après une lourde défaite face au RB Leipzig (0-7) la semaine dernière, Toulouse a une nouvelle fois subi une correction, ce samedi 2 août, contre un VfB Stuttgart impitoyable, s’inclinant au final 0-6. Après les revers contre Queens Park Rangers (1-2), Leipzig (0-7) et Al-Nassr (1-2), qui s’ajoutent au match nul initial décroché face à Pau (0-0), les Violets enchaînent une série difficile en cette préparation. Cette série de revers inquiète avant le dernier test de préparation prévu dimanche 10 août au Stadium, à 19h, face au Séville FC, à moins d’une semaine du coup d’envoi de la Ligue 1 à Nice, le samedi 15 août.

Ce ce cinquième match amical a été une véritable douche froide pour Toulouse, largement dominé dans les deux surfaces par le dernier vainqueur de la Coupe d’Allemagne. Si le constat statistique est sans appel, avec 13 buts encaissés et aucun marqué par les Toulousains lors des deux derniers matchs, le bilan sportif est tout aussi préoccupant. Peu menaçants en attaque, les Violets n’ont pas réussi à se procurer la moindre occasion claire, malgré un onze quasiment aligné comme celui qui pourrait débuter la saison de Ligue 1 dans quinze jours.

Un mercato qui peine à s’emballer

D’un point de vue mercato, les Violets ont vu Zakaria Aboukhlal quitter les bords de la Garonne après trois saisons au TFC pour rejoindre le Torino, en Italie. L’ailier marocain s’est engagé pour quatre saisons, dans le cadre d’un transfert avoisinant les 10 millions d’euros. Le club a également enregistré le départ de Shavy Babicka vers l’Étoile Rouge de Belgrade. L’international gabonais, arrivé en 2023, avait disputé 45 rencontres et inscrit 5 buts sous le maillot toulousain. Toujours du côté des départs, Toulouse pourrait perdre son jeune gardien Guillaume Restes.

La Juventus de Turin, sous la houlette de son nouveau directeur général Damien Comolli, qui connaît bien le TFC pour y avoir exercé le poste de président durant plusieurs années, envisagerait de le recruter pour qu’il occupe le rôle de numéro 2 au sein de la Vieille Dame. Côté arrivées, le TFC ne s’est pas montré particulièrement actif durant la première partie du mercato estival. A noter néanmoins la signature de Santiago Hidalgo, international Espoir argentin, en provenance du CA Independiente. Auteur de 12 matchs avec les sélections de jeunes de l’Albiceleste, il s’est illustré lors de la Copa América U20 disputée en ce début d’année 2025, où il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive.

Une direction dans le brouillard

Du point de vue de la direction du club, certains doutes subsistent. Le départ de Damien Comolli constitue en effet un point de crispation qui pourrait fragiliser le TFC l’an prochain. Sa démission soudaine, intervenue il y a quelques semaines, a laissé place à un certain flou au sein du club et pourrait avoir des répercussions sur sa stabilité à moyen terme. « Personne n’est en capacité de reprendre », estime Olivier Sadran, ancien président (2001-2020) et toujours actionnaire minoritaire, dans les colonnes du journal L’Equipe. « Je ne m’en suis pas mêlé et je ne m’en mêlerai pas, mais le départ de Damien est une grosse perte. C’est un mec de valeur qui s’est vraiment impliqué et qui avait envie de vivre là. Si les choses s’étaient déroulées de façon stable, je ne pense pas qu’il serait parti, expose le chef d’entreprise. Les allers-retours incessants, un jour, on vend aux Américains ou aux Qatariens, un jour on ne vend pas, ça l’a vraiment fatigué. C’est pénible, même pour moi. Sans parler du projet de centre de performance à l’arrêt. On recule… » Le message est passé.