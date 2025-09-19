Menu Rechercher
Ligue 1

OM : la réponse de De Zerbi sur la présence d’Aguerd pour le Classique

Par Jordan Pardon
Nayef Aguerd @Maxppp
Marseille PSG
Touché à la tête face à Lorient (4-0), Nayef Aguerd a dû déclarer forfait face au Real Madrid mardi, le Marocain ayant fait l’objet d’un protocole commotion. Quid du Classique de dimanche ? Présent en conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Roberto De Zerbi a indiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant sa présence.

« Nous verrons demain, après demain. On suit vraiment tous les protocoles médicaux nécessaires pour sa santé. La santé passe avant tout et après on verra», a indiqué le technicien italien.

Pub. le - MAJ le
