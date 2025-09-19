Le PSG va créer un espace pour Luis Enrique dans les tribunes du Parc

Depuis quelques matches, Luis Enrique se fait remarquer au Parc des Princes en allant observer ses joueurs en tribunes. Une pratique qui rappelle les habitudes des entraîneurs de rugby et que l’Espagnol ne compte visiblement pas arrêter. À domicile en tout cas.

Attendu sur le banc de touche à Marseille, Luis Enrique bénéficiera d’un plus grand espace au Parc des Princes. RMC Sport affirme en effet que le PSG va réserver un espace dédié à son coach dans les travées de l’antre francilien afin qu’il soit dans les meilleures conditions pour transmettre ses consignes.

