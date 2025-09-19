Al-Nassr : la sortie piquante de CR7 pour défendre Joao Felix

Cet été, Joao Felix a fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Nassr. En échec durant ses nombreuses aventures en Europe, l’ancien crack de Benfica a décidé de se relancer dans le Golfe aux côtés de la légende de son pays, Cristiano Ronaldo. Une association qui fait des étincelles car le meneur de jeu de 25 ans compile déjà trois buts en deux rencontres de championnat.

Des débuts en fanfare qui n’ont pas calmé les critiques à son égard. Critiqué dans de nombreuses émissions pour avoir fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite à son âge, Joao Felix peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de son mentor CR7. Le quintuple Ballon d’Or a même réagi à un podcast ce vendredi sur Instagram pour fustiger les chroniqueurs qui ont critiqué Joao Felix : «les idiots ne comprennent rien au football, et pourtant ils expriment leurs opinions.»