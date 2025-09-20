Menu Rechercher
Manchester United : Cristiano Ronaldo veut voir Casemiro à Al-Nassr

Par André Martins
Cristiano Ronaldo et Casemiro à Manchester United @Maxppp

En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Casemiro ne devrait pas prolonger son bail après trois saisons sous les couleurs des Red Devils, malgré une option pour une année supplémentaire. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 33 ans est courtisé par plusieurs clubs, dont Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, qui a partagé les vestiaires du Real Madrid et de Manchester United avec le Brésilien, aurait tenté de convaincre Casemiro de le rejoindre en Arabie saoudite. Le joueur reste pour le moment indécis malgré plusieurs offres attractives. La presse anglaise, quant à elle, assure que le club mancunien fera tout pour conserver l’un de ses joueurs cadres.

