Ballon d’Or : trois joueurs du Barça vont voyager à Paris

Par Samuel Zemour
Le FC Barcelone sera bien représenté, lundi soir, au Théâtre du Châtelet, pour la cérémonie tant attendue du Ballon d’Or. D’après Mundo Deportivo, Lamine Yamal, Raphinha, Pau Cubarsí et Hansi Flick feront partie de la délégation masculine, tandis que Pedri et Lewandowski resteront à Barcelone.

Côté féminin, une large représentation est attendue avec notamment Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Vicky López et Cata Coll, accompagnées par le président Joan Laporta et plusieurs dirigeants du club. L’expédition choisie pourrait encore évoluer, mais illustre déjà la volonté du club catalan d’être bien représenté pour cet événement.

