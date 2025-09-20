Liga : à dix, Bilbao sombre à Valence

Ce samedi, suite de la cinquième journée de Liga avec Bilbao qui se déplaçait sur la pelouse de Valence. La formation basque qui espérait prendre les trois points a fini par se condamner en début de seconde période avec l’expulsion de Vivian.

La suite après cette publicité

En infériorité numérique, Bilbao a encaissé deux buts dans la foulée. L’ancien rennais Santamaria a ouvert le score avant que Duro ne marque dans le temps additionnel.