Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : à dix, Bilbao sombre à Valence

Par Hanif Ben Berkane
Nico Williams avec l'Athletic @Maxppp
Valence 2-0 Bilbao

Ce samedi, suite de la cinquième journée de Liga avec Bilbao qui se déplaçait sur la pelouse de Valence. La formation basque qui espérait prendre les trois points a fini par se condamner en début de seconde période avec l’expulsion de Vivian.

La suite après cette publicité

En infériorité numérique, Bilbao a encaissé deux buts dans la foulée. L’ancien rennais Santamaria a ouvert le score avant que Duro ne marque dans le temps additionnel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga

En savoir plus sur

Liga Liga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier