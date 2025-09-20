Menu Rechercher
PL : Fulham s’offre Brentford

Par Hanif Ben Berkane
Alex Iwobi, l'attaquant de Fulham @Maxppp
Fulham 3-1 Brentford

Cinquième journée de Premier League ce samedi soir avec Fulham qui recevait sur sa pelouse le club de Brentford. Les coéquipiers d’Alex Iwobi ont déroulé leur football dans cette rencontre.

C’est pourtant Brentford qui avait ouvert le score grâce à Damsgaard. Iwobi a égalisé puis offert le but de l’avantage à Wilson. Au retour des vestiaires, le malheureux Pinnock a marqué contre son camp.

Premier League

