Menu Rechercher
Commenter 14
Premier League

MU : Ruben Amorim plaisante malgré la pression

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Amorim @Maxppp

Manchester United n’est que 14e de Premier League, avec une seule victoire au compteur, à la veille d’affronter Chelsea pour la 5e journée du championnat. A ces résultats plus que médiocres s’ajoute la pression populaire, alors que les fans sont de plus en plus nombreux à demander le limogeage de Ruben Amorim. L’entraîneur portugais a rencontré Sir Jim Ratcliffe, comme l’a expliqué la presse anglaise, au cours d’une réunion ce jeudi. Qu’en est-il ressorti ?

La suite après cette publicité

«Un nouveau contrat, il m’offrait un nouveau contrat», a ainsi répondu Amorim pour plaisanter, en conférence de presse. «J’ai parlé avec lui, avec Omar (Berrrada, le PDG), avec Jason (Wilcox, le directeur du football), essayant simplement de voir toutes les données autour de l’équipe. Donc, une réunion normale, et nous en avons eu plusieurs, mais en ce moment, il est normal que les gens y prêtent attention», a-t-il dit avec plus de sérieux. Ruben Amorim ne se sent donc pas encore particulièrement menacé. Sera-ce différent après le résultat de ce week-end ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Rúben Amorim

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Rúben Amorim Rúben Amorim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier