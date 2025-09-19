MU : Ruben Amorim plaisante malgré la pression

Manchester United n’est que 14e de Premier League, avec une seule victoire au compteur, à la veille d’affronter Chelsea pour la 5e journée du championnat. A ces résultats plus que médiocres s’ajoute la pression populaire, alors que les fans sont de plus en plus nombreux à demander le limogeage de Ruben Amorim. L’entraîneur portugais a rencontré Sir Jim Ratcliffe, comme l’a expliqué la presse anglaise, au cours d’une réunion ce jeudi. Qu’en est-il ressorti ?

«Un nouveau contrat, il m’offrait un nouveau contrat», a ainsi répondu Amorim pour plaisanter, en conférence de presse. «J’ai parlé avec lui, avec Omar (Berrrada, le PDG), avec Jason (Wilcox, le directeur du football), essayant simplement de voir toutes les données autour de l’équipe. Donc, une réunion normale, et nous en avons eu plusieurs, mais en ce moment, il est normal que les gens y prêtent attention», a-t-il dit avec plus de sérieux. Ruben Amorim ne se sent donc pas encore particulièrement menacé. Sera-ce différent après le résultat de ce week-end ?