Premier League : Manchester United vient à bout de Chelsea après un scénario fou

Désireux de se replacer dans les premières places en ce début de Championnat après des échecs contre Arsenal (0-1) et Manchester City (0-3), Manchester United recevait Chelsea et se devait de se ressaisir. Menacé, Ruben Amorim décidait de faire confiance à Maguire et Casemiro pour prendre le dessus sur les Londoniens, en quête d’une victoire afin de se placer sur le podium. Avec deux changements notables pour les Blues : Fofana et Estevao titulaires d’entrée après la défaite chez le Bayern Munich, en C1.

La suite après cette publicité

Mais tout a basculé au bout de cinq minutes seulement. Coupable d’une sortie non maîtrisée en dehors de sa surface pour stopper Mbeumo, le portier de Chelsea, Sanchez se faisait logiquement expulsé. Tout était à refaire pour Maresca, qui décidait de sortir Estevao et Neto pour reconstruire son équipe. Mais cela n’empêchait pas United d’ouvrir le score grâce à Fernandes, à la limite du hors-jeu (1-0, 14e). Pire encore, Palmer sortait sur blessure quelques instants plus tard.

Chelsea n’a rien pu faire

Dans la foulée, Casemiro en profitait pour faire le break de la tête et punir les Blues (2-0, 37e). Mais alors que tout était maitrisé, MU a réussi à se mettre en grand danger après un deuxième jaune concédé par Casemiro, synonyme d’expulsion pour le Brésilien (45e+4). Mais après cette première période mouvementée, Chelsea ne parvenait pas à mettre un coup de boost pour aller chercher la réduction du score. Sur un corner dangereux, Fofana y a cru… mais était hors-jeu (67e).

La suite après cette publicité

Les Red Devils ont fait preuve de solidité devant leur public, jusqu’à un corner déposé sur la tête de Chalobah pour relancer le suspense à quelques minutes de la fin (2-1, 80e). Mais cela n’a pas suffi et Manchester United célébrait sa deuxième victoire de la saison, lui permettant de se replacer au 9e rang avant de se déplacer à Brentford. De son côté, Chelsea tombe pour la deuxième fois de suite et reste sixième, avant de recevoir Brighton lors de la prochaine journée. Un sacré coup d’arrêt pour les Blues.