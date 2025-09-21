Le Classique OM-PSG déchaine la presse française, la pique d’Hansi Flick au Real Madrid concernant le Ballon d’Or

Un Classique orageux

Le Classique de notre Ligue 1 se tiendra ce soir, un affrontement entre l’OM et le PSG qui va décoiffer, titre l’Equipe sur sa une ce matin. Un match qui reste cependant en suspens au vu des conditions météorologiques prévues dans la région marseillaise ce dimanche, un Clasico Orageux flanque même la Provence sur sa une du jour. Malgré l’affiche alléchante, de nombreux joueurs manquent à l’appel, notamment côté PSG, avec les absences de Dembélé, Doué, Neves et possiblement Barcola. On a appris hier le forfait à venir de Geoffrey Kondogbia à l’OM, un coup dur pour celui qui avait été solide face au Real Madrid en Ligue des champions. Mais avec un effectif plus profond, plus expérimenté et avec le soutien d’un Vélodrome bouillant, est-ce la bonne année, s’interroge le Figaro Sport. Ce match sera particulier pour Timothy Weah, formé au PSG et maintenant à l’OM, mais c’est encore Greenwood qu’on attendra de pied ferme dans ce grand rendez-vous.

Hansi Flick s’en prend au Real Madrid

En conférence de presse, Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, s’est exprimé sur la céremonie du Ballon d’Or de lundi et en a profité pour lancer une petite pique au rival madrilène. Pour lui, c’est important d’y aller pour montrer du respect à celui qui le gagnera, que ce soit Lamine Yamal, Raphinha ou un autre. Une petite phrase loin d’être anodine quand on sait qu’aucun joueur du Real Madrid n’ira, continuant leur boycott commencé la saison dernière, après la défaite de Vinicius Jr et le sacre de Rodri. De leur côté, pas moins de 11 personnes voyageront vers Paris, joueurs et joueuses confondues.

Ruben Amorim a gagné du temps

“Beaucoup plus à venir” titre le Daily Star avec bien sur une référence à Ruben Amorim, qui a sauvé sa tête avec cette victoire précieuse contre Chelsea (2-1), mais aussi obligatoire au vu du scénario. Ils ont traversé la tempête pour sauver leur coach titre le Mirror Sport, tandis que le Manchester Evening News met le doigt sur la responsabilité des joueurs, ils ont répondu à l’appel. Bien aidé par le carton rouge de Robert Sanchez à la 4e minute de jeu, ainsi que la sortie sur blessure de Cole Palmer 15 minute plus tard, Manchester United avait toutes les cartes en main pour se relancer. Ce match dingue est repris dans la presse européenne, l’Equipe souligne que Amorim respire un peu, sans pour autant être tiré d’affaires, du côté de Sport on met en évidence le match fou pour sauver le poste d’Amorim, un bon match de Premier League comme on les aime.