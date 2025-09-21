Menu Rechercher
MU : la réaction de Ruben Amorim au succès de Rashford au Barça

Par André Martins
1 min.
Rúben Amorim @Maxppp

Alors que Manchester United peine toujours autant, collectivement comme individuellement, les indésirables partis du club cet été commencent à s’illustrer ailleurs en Europe, à l’image de Marcus Rashford, auteur d’un doublé qui a offert la victoire au FC Barcelone contre Newcastle en Ligue des champions.

Interrogé à ce propos en conférence de presse, l’entraîneur mancunien Rúben Amorim a répondu avec une pointe d’ironie, en évoquant le succès d’un autre de ses anciens joueurs : « Comment je me sens en voyant Rashford marquer pour le Barça ? Rasmus a inscrit son premier but avec Naples, je suis content pour lui aussi. » La relation entre l’attaquant anglais et le technicien portugais s’était fortement dégradée la saison dernière, lorsque ce dernier lui avait reproché de ne pas se donner à 100 % au quotidien.

