MU : la réaction de Ruben Amorim au succès de Rashford au Barça

Alors que Manchester United peine toujours autant, collectivement comme individuellement, les indésirables partis du club cet été commencent à s’illustrer ailleurs en Europe, à l’image de Marcus Rashford, auteur d’un doublé qui a offert la victoire au FC Barcelone contre Newcastle en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Interrogé à ce propos en conférence de presse, l’entraîneur mancunien Rúben Amorim a répondu avec une pointe d’ironie, en évoquant le succès d’un autre de ses anciens joueurs : « Comment je me sens en voyant Rashford marquer pour le Barça ? Rasmus a inscrit son premier but avec Naples, je suis content pour lui aussi. » La relation entre l’attaquant anglais et le technicien portugais s’était fortement dégradée la saison dernière, lorsque ce dernier lui avait reproché de ne pas se donner à 100 % au quotidien.