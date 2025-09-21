Manchester United a emprunté plus de 120 M€ cet été pour financer son mercato

Manchester United a emprunté 105 millions de livres supplémentaires pour financer son mercato estival ambitieux, soit plus de 120 millions d’euros, portant ainsi son endettement global à un niveau encore plus élevé. Le club a profité d’une refonte de ses facilités de crédit renouvelables, augmentant leur plafond à 350 millions de livres et prolongeant leur échéance jusqu’en décembre 2029 selon The Athletic. Ces ressources ont permis au club d’aligner de nouveaux renforts, dont Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, ainsi que le gardien Senne Lammens.

La suite après cette publicité

Malgré la vente d’Alejandro Garnacho, d’Antony et l’activation de clauses sur d’anciens transferts, le solde net des dépenses reste élevé, à plus de 185 millions d’euros. Ces opérations, associées aux tirages effectués sur les facilités de crédit entre juillet et septembre, témoignent de la stratégie du club visant à renforcer rapidement l’équipe première de d’Amorim tout en gérant sa trésorerie via des instruments financiers sophistiqués. La direction d’Old Trafford a ainsi utilisé ces prêts pour soutenir les ambitions sportives malgré un endettement déjà conséquent, tout comme la situation sportive, qui se complique jour après jour.