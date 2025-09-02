Menu Rechercher
Le top 10 des transferts les plus chers de l’été

Par Aurélien Macedo
Alexander Isak toujours courtisé par Liverpool @Maxppp

Alors que le mercato vient de fermer ses portes ce lundi pour les 5 plus grands championnats européens, on peut déjà procéder au top 10 des arrivées les plus onéreuses de l’été. Un classement nettement dominé par Liverpool qui place trois recrues aux trois premières places de ce classement. Ainsi, Alexander Isak est le joueur le plus cher de l’été puisqu’il a coûté 144 millions d’euros hors bonus aux Reds. Florian Wirtz suit avec un coût de 125 millions d’euros hors bonus tandis que le podium est complété par Hugo Ekitike et ses 95 millions d’euros hors bonus.

Le quatrième transfert le plus cher de l’été est celui de Nick Woltemade qui a rejoint Newcastle en provenance de Stuttgart contre 85 millions d’euros. Manchester United place ensuite trois joueurs avec Benjamin Sesko (5e), Bryan Mbeumo (6e) et Matheus Cunha (8e). Victor Osimhen (6e) s’intercale avec sa vente pour 75 millions d’euros à Galatasaray. Enfin, Luis Diaz acheté par le Bayern Munich et Martin Zubimendi parti à Arsenal complètent ce classement avec deux transferts à 70 millions d’euros.

Les 10 plus gros transferts de l’été

1) Alexander Isak (Newcastle -> Liverpool) : 144M€
2) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen -> Liverpool) : 125M€
3) Hugo Ekitike (Eintracht Francfort -> Liverpool) : 95M€
4) Nick Woltemade (Stuttgart -> Newcastle) : 85M€
5) Benjamin Sesko (RB Leipzig -> Manchester United) : 76,5M€
6) Victor Osimhen (Naples -> Galatasaray) : 75M€
6) Bryan Mbeumo (Brentford -> Manchester United) : 75€
8) Matheus Cunha (Wolverhampton -> Manchester United) : 74,2M€
9) Luis Diaz (Liverpool -> Bayern Munich) : 70M€
9) Martin Zubimendi (Real Sociedad -> Arsenal) : 70M€

