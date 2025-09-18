Chelsea domine le classement mondial des effectifs les plus chers avec 1,3 milliard d’euros

Selon l’Observatoire du football CIES, Chelsea est le club dont l’effectif actuel a coûté le plus cher au monde. Les Blues ont investi un total de 1,314 milliard d’euros, dont 134 millions pour le transfert le plus onéreux, celui de Moisés Caicedo. Manchester City (€1,128 m) et Manchester United (€1,071 m) complètent le podium, suivis de Liverpool (€1,065 m) et d’Arsenal (€1,001 m). Parmi les clubs non anglais, le Paris Saint-Germain arrive en tête avec 873 millions d’euros dépensés, tandis qu’Al-Hilal domine le classement des clubs non-européens avec 451 millions d’euros.

Cette analyse statistique met également en lumière l’ampleur des dépenses récentes sur le marché des transferts : les dix clubs les plus dépensiers ont augmenté leur investissement de 15 % par rapport à l’an dernier (de 8,44 à 9,67 milliards), et le top 100 mondial a vu sa masse totale passer de 26,23 à 29,42 milliards d’euros, directement liée au record de dépenses enregistré en 2025. Ces chiffres confirment la tendance croissante à l’optimisation et à la monétisation des effectifs par les clubs les plus ambitieux.