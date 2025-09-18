Newcastle - FC Barcelone : les compositions officielles

La première journée de Ligue des champions se poursuit avec le déplacement du FC Barcelone en Angleterre sur la pelouse de Newcastle (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Demi-finalistes malheureux face à l’Inter Milan la saison passée, les Catalans, trois victoires en quatre matches en Liga, sont encore cités parmi les favoris pour l’édition 2025/2026 et ils vont être testés d’entrée face aux Magpies qui alternent le bon et le moins bon dans ce début de saison.

Pour cette rencontre, Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, est privé de Ramsey et Wissa, arrivé en fin de mercato. Il reste fidèle à son 4-3-3 avec Pope dans le but. Trippier et Livramento sont alignés en défense avec Schar et Burn. Au milieu, le trio Guimaraes, Joelinton et Tonali est très attendu. Devant, Gordon devrait jouer en pointe avec Barnes et Elanga à ses côtés puisque Woltemade commence sur le banc. En face, Hansi Flick doit composer sans Lamine Yamal, Gavi, Baldé ou encore Ter Stegen. Garcia débute dans la cage. Koundé démarre à droite de la defense avec Araujo, Cubarsi et Martin. Au milieu, Pedri et De Jong sont alignés alors que devant Lewandowski sera soutenu par Raphinha, Rashford et Fermin Lopez.

Les compositions officielles :

Newcastle United : Pope - Trippier, Schar, Burn, Livramento - Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton - Elanga, Gordon, Barnes.

FC Barcelone : Garcia - Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong - Raphinha, Fermin Lopez, Rashford - Lewandowski.

