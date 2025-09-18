Menu Rechercher
Le syndicat des joueurs de Premier League s’attaque à Chelsea

Par Josué Cassé
Sterling @Maxppp

Chelsea va devoir se méfier. Après avoir mis à l’écart Raheem Sterling et Axel Disasi, qui s’entraînent à part depuis plusieurs semaines, le club londonien se retrouve ciblé par la Professional Footballers’ Association (PFA), selon la BBC.

Exclus de la liste pour les matches de Ligue des champions et des séances d’entraînement collectives, les deux Blues doivent, en effet, bénéficier de bonnes conditions d’entraînement, comme l’a rappelé le syndicat des joueurs de Premier League à la direction de Chelsea. En cas de non respect, les deux joueurs pourraient alors résilier leur contrat en invoquant une «juste cause».

