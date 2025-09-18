Los Angeles FC : Heung-min Son casse déjà la baraque !

Cet été, le Los Angeles FC voulait du sang neuf. La franchise de Major League Soccer, qui a ouvert la porte à un départ d’Olivier Giroud au LOSC, a jeté un temps son dévolu sur Thomas Müller. En fin de contrat au Bayern Munich, l’Allemand a finalement décidé de signer chez les Whitecaps de Vancouver. Les dirigeants américains se sont vite remis de cet échec et ont avancé leurs pions pour enrôler Heung-min Son. Le 17 juin dernier, la presse anglaise a annoncé que le Sud-coréen allait quitter Tottenham après dix années de bons et loyaux services. Le joueur de 33 ans aurait été déçu de ne pas avoir reçu une offre de prolongation de la part de la direction, avec laquelle ses relations se seraient rafraîchies avec le temps.

Son se serait aussi senti de plus en plus isolé dans le vestiaire dont il était l’un des derniers cadres. Les départs de ses amis Harry Kane et Hugo Lloris l’auraient également peiné. Le portier français a certainement dû le convaincre de le rejoindre en Californie pour tenter une nouvelle aventure au LAFC. Avant cela, il a passé une bonne partie de l’été avec les Spurs, qu’il avait promis d’accompagner lors de leur tournée estivale en Asie où il est très populaire. Ensuite, il a officialisé son départ de Tottenham le 2 août. «Je suis arrivé dans le nord de Londres quand j’étais un enfant. Je ne parlais pas anglais. Je quitte ce club comme un jeune homme.»

La machine Son est déjà lancée

Il a ajouté : «merci à tous les supporters des Spurs qui m’ont donné tant d’amour. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j’ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J’ai maintenant besoin d’un nouvel environnement pour relever un nouveau défi.» C’est à Los Angeles qu’il a décidé de s’établir le 6 août dernier. Le joueur qui a signé jusqu’en juin 2027, avec deux années en option, a admis que ce n’était pas forcément son premier choix mais qu’il est très heureux d’évoluer au sein de la franchise américaine. Le 10 août, soit seulement 4 jours après sa signature, il était déjà sur le pré face à Chicago. En 29 minutes sur le rectangle vert, il a eu le temps de délivrer une assist.

Puis, il a connu sa première titularisation le 17 août face au club de New England Revolution. Là encore, il s’est mué en passeur décisif. Une semaine plus tard, le 24 août, il a enfilé son costume de buteur face à Dallas. Si Son n’a pas été décisif lors de la défaite 2 à 1 face à San Diego le 1er septembre, il a ensuite enchaîné avec un but face au SJ Earthquakes (14 septembre) avant de claquer hier un triplé lors du succès 4 à 1 face à Salt Lake. En 6 rencontres et 465 minutes sous ses nouvelles couleurs, il affiche donc un joli bilan de 5 buts et 2 assists. Et ce n’est que le début à l’écouter. Interrogé après son coup du chapeau, le buteur a avoué qu’il était encore en phase d’adaptation.

Tout le monde est déjà conquis

«C’est incroyable de réussir mon premier triplé en MLS. Je suis très heureux et reconnaissant envers tout le monde. Même si je ne marque pas, j’aime jouer pour ce club et obtenir un bon résultat à l’extérieur. Je profite de chaque instant, de chaque séance d’entraînement et de chaque match.» En Californie, tout le monde est déjà sous son charme, à l’image de son partenaire d’attaque Denis Bouanga. « Heung-min Son a rejoint l’équipe et il y a eu plus d’espace pour l’attaque. C’est un partenaire parfait.» L’entraîneur du LAFC, Steve Cherundolo est aussi conquis : «l’attaque de notre équipe a gagné en flexibilité grâce à Heung-min Son et Bouanga, deux joueurs de premier plan.»

La presse américaine est aussi convaincue par les débuts tonitruants du joueur de 33 ans. Il a même eu le droit aux honneurs du New York Times. «Heung-min Son a continué sa bonne forme depuis son arrivée en MLS, marquant un impressionnant triplé lors de la victoire à l’extérieur du LAFC contre le Real Salt Lake mercredi soir. (…) Son a rapidement trouvé le football nord-américain à son goût et ses efforts ont permis au LAFC de se classer quatrième de la Conférence Ouest à six matchs de la fin de la saison régulière. Son n’a pas l’intention de relâcher ses efforts après son départ de Tottenham et a prouvé une fois de plus sa solidité lors de la victoire confortable de la Corée du Sud en match amical contre les États-Unis plus tôt ce mois-ci.» Bref, tout semble sourire à Son.