Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Barça : coup dur pour Pau Cubarsí ?

Par Josué Cassé
Pau Cubarsi, le défenseur central du Barça @Maxppp

Ce jeudi soir, le FC Barcelone n’a pas manqué son entrée en lice en Ligue des Champions. Tombeurs de Newcastle, les Catalans ont assuré l’essentiel. Outre le résultat, les Culers ont cependant reçu une mauvaise nouvelle.

La suite après cette publicité

En effet, Pau Cubarsí ressent une gêne au tendon rotulien du genou gauche. Il pourrait être disponible contre Getafe, mais Hansi Flick pourrait décider de lui accorder une pause. À suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Pau Cubarsí

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier