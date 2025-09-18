Barça : coup dur pour Pau Cubarsí ?

Ce jeudi soir, le FC Barcelone n’a pas manqué son entrée en lice en Ligue des Champions. Tombeurs de Newcastle, les Catalans ont assuré l’essentiel. Outre le résultat, les Culers ont cependant reçu une mauvaise nouvelle.

La suite après cette publicité

En effet, Pau Cubarsí ressent une gêne au tendon rotulien du genou gauche. Il pourrait être disponible contre Getafe, mais Hansi Flick pourrait décider de lui accorder une pause. À suivre…