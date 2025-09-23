Ballon d’Or 2025 : les scènes d’explosion à Châtelet pour Ousmane Dembélé

Des centaines de supporters du PSG se sont rassemblés ce lundi soir devant le théâtre du Châtelet pour suivre l’annonce du Ballon d’Or 2025. Lorsque le sacre d’Ousmane Dembélé a été officialisé, les fans parisiens ont laissé éclater leur joie en criant le nom de leur attaquant, allumant fumigènes et artifices au cœur de Paris pour célébrer ce titre historique.

Pour le PSG, c’est une consécration inédite : Dembélé devient le premier joueur du club à décrocher le Ballon d’Or. Devant le prodige espagnol Lamine Yamal et son coéquipier portugais Vitinha, l’attaquant français a confirmé son statut de leader sur la scène européenne, offrant à ses supporters un moment de liesse mémorable devant le théâtre du Châtelet.