Ballon d’Or 2025 : les scènes d’explosion à Châtelet pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé, avec le maillot rose du PSG. @Maxppp

Des centaines de supporters du PSG se sont rassemblés ce lundi soir devant le théâtre du Châtelet pour suivre l’annonce du Ballon d’Or 2025. Lorsque le sacre d’Ousmane Dembélé a été officialisé, les fans parisiens ont laissé éclater leur joie en criant le nom de leur attaquant, allumant fumigènes et artifices au cœur de Paris pour célébrer ce titre historique.

🔥 Les supporters parisiens ont explosé devant le Théâtre du Châtelet en apprenant la victoire d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or 2025 ! #ballondor
Pour le PSG, c’est une consécration inédite : Dembélé devient le premier joueur du club à décrocher le Ballon d’Or. Devant le prodige espagnol Lamine Yamal et son coéquipier portugais Vitinha, l’attaquant français a confirmé son statut de leader sur la scène européenne, offrant à ses supporters un moment de liesse mémorable devant le théâtre du Châtelet.

