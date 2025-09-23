Menu Rechercher
Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé raconte sa folle journée

Par Valentin Feuillette
Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or lundi soir, a raconté sa journée avec une simplicité déconcertante : « Comme d’habitude ! J’ai eu entraînement ce matin. Je dois revenir de ma blessure. J’ai eu des soins, je suis aussi retourné un peu sur les terrains car je commence à retoucher le ballon. C’était une journée tout à fait normale jusqu’à 20 heures et l’arrivée ici (sourire). »

Le joueur du PSG a également évoqué son arrivée au Parc des Princes avec quelques coéquipiers : « J’étais rentré chez moi pour me préparer à partir, on s’est retrouvés entre coéquipiers au Parc des Princes, avec Désiré (Doué), Joao (Neves), et on est venus ensemble. Et voilà… La suite ? Je ne sais pas qui a géré ça, mais ce n’est pas moi (sourire). Je ne sais pas ce qui est prévu (pour la suite de la soirée). Ce dont j’ai envie ? Tout et n’importe quoi. On verra ! »

