Ligue des Champions

Napoli : Antonio Conte explique le remplacement rapide de Kevin De Bruyne

Man City 2-0 Naples

Cette première journée de la Ligue des Champions marquait le retour de Kevin De Bruyne à l’Etihad Stadium à l’occasion du choc entre Manchester City et le Napoli. Une rencontre qui a finalement tourné court pour le Belge. Suite à l’expulsion de Di Lorenzo dès la 21e minute, Antonio Conte a choisi de sortir KDB pour faire entrer un défenseur.

À l’issue du match perdu 2-0, le coach italien s’est expliqué. « C’était la seule solution que j’avais à ce moment du match. J’étais vraiment désolé pour lui. C’est un match contre son ancienne équipe. Kevin a très bien compris ma décision. Mais je pense que je n’avais que cette solution », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

