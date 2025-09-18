Ligue des Champions : Manchester City dompte Naples, l’Eintracht Francfort et le Sporting font le spectacle !

La première journée de la phase de ligue de la C1 se poursuivait, ce jeudi soir, avec quatre rencontres programmées à 21 heures. Après la gifle infligée par le Club Bruges à l’AS Monaco, Manchester City accueillait de son côté le Napoli. Sur la pelouse de l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola, organisés en 4-3-3, partaient avec le statut de favori. Un choc qui débutait sur les chapeaux de roue. Si Reijnders allumait une première mèche (9e), Donnarumma sortait lui le grand jeu face à Beukema (17e). Dans la foulée, les Napolitains allaient vivre un premier coup dur. Coupable d’un tacle non maîtrisé sur Haaland, Di Lorenzo voyait rouge et laissait ses partenaires à dix (21e).

En infériorité numérique, les Partenopei se réorganisaient. Kevin De Bruyne cédait sa place à Mathias Olivera. En confiance, les Skyblues tentaient de forcer le destin, mais O’Reilly butait sur Milinkovic-Savic (41e) alors que Reijnders ne trouvait pas le cadre (45e). Dans la foulée, Politano sauvait lui les siens (45+2e). Après la pause, City prenait finalement l’avantage. Sur une merveille de Foden, Haaland libérait les siens (1-0, 56e) avant que Doku, d’un numéro de soliste, ne double la mise (2-0, 65e). En fin de rencontre, le score n’évoluait plus et Manchester City s’offrait une première victoire dans cette campagne européenne.

Manchester City assure l’essentiel, Francfort et le Sporting déroulent

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Eintracht Francfort recevait de son côté Galatasaray. Alignés en 4-2-3-1, les Allemands vivaient une entame de match cauchemardesque. Avant même la fin du premier quart d’heure, les Turcs trouvaient la faille par l’intermédiaire d’Akgün (0-1, 8e). Bousculés, les Aigles réagissaient finalement juste avant la pause. Sur une frappe de Doan, Davinson Sanchez déviait la frappe dans son propre but et relançait cette affiche (1-1, 37e). Quelques instants plus tard, Uzun redonnait l’avantage à Francfort (2-1, 45+2e) avant que Singo ne marque à son tour contre son camp (3-1, 45+5e). En seconde période, Francfort sécurisait son succès grâce à deux nouvelles réalisations de Burkardt (66e) et Knauff (75e) pour s’emparer de la place de leader du classement.

Enfin, le Kairat Almaty se déplaçait au Portugal pour défier le Sporting Portugal. Dominateurs en début de rencontre, les Lisboètes pensaient ouvrir le score, mais Morten Hjulmand loupait totalement son penalty (21e). Les locaux prenaient finalement l’avantage juste avant la pause grâce à Trincao (1-0, 44e). Au retour des vestiaires, le Sporting déroulait. Trincão s’offrait un doublé (65e) avant qu’Alisson Santos ne participe à la fête (67e). Dans la foulée, Quenda y allait également de son but (68e) avant qu’Edmilson Santos ne réduise l’écart (4-1, 86e). Score final : 4-1. De quoi permettre au Sporting de se classer dans le haut du classement à la troisième place.

Tous les résultats de 21 heures

Manchester City 2-0 Naples : Haaland (56e) et Doku (65e)

Eintracht Francfort 5-1 Galatasaray : Sanchez (37e, csc), Uzun (45+2e), Singo (45+5e, csc), Burkardt (66e) et Knauff (75e) / Akgün (8e)

Sporting Portugal 4-1 Kairat Almaty : Trincao (44e, 65e), Alisson Santos (67e) et Quenda (68e) / Edmilson Santos (86e)

Newcastle 1-2 FC Barcelone : Gordon (90e) / Rashford (58e, 67e)