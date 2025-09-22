Simon Banza rebondit à Al-Jazira

Cet été, le Racing Club de Lens a tenté de faire revenir Simon Banza à la maison. Formé au club, l’attaquant s’en était allé en 2022 du côté de Braga. Prêté l’an dernier à Trabzonspor en Turquie, il était dans les petits papiers des Nordistes. Mais ces derniers ont lâché l’affaire face à la fermeté de Braga.

Et ils n’ont pas été les seuls puisque le club portugais a repoussé toutes les approches venant d’Europe (Oviedo, Werder Brême, Getafe) privilégiant l’argent au projet sportif et les envies du joueur. Simon Banza (29 ans) a finalement réussi à rebondir quelques semaines plus tard. Selon nos informations, le joueur de 29 ans s’est finalement engagé à Al-Jazira aux Emirats arabes unis. Un très gros coup d’un montant total de 10 M€. Il s’agit du plus gros investissement réalisé par le Cheikh Mansour, qui est aussi le propriétaire de Manchester City. Banza, lui, a paraphé un bail de 3 ans.