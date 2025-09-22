Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM

Simon Banza rebondit à Al-Jazira

Par Sebastien Denis
1 min.
Simon Banza avec Braga @Maxppp

Cet été, le Racing Club de Lens a tenté de faire revenir Simon Banza à la maison. Formé au club, l’attaquant s’en était allé en 2022 du côté de Braga. Prêté l’an dernier à Trabzonspor en Turquie, il était dans les petits papiers des Nordistes. Mais ces derniers ont lâché l’affaire face à la fermeté de Braga.

La suite après cette publicité

Et ils n’ont pas été les seuls puisque le club portugais a repoussé toutes les approches venant d’Europe (Oviedo, Werder Brême, Getafe) privilégiant l’argent au projet sportif et les envies du joueur. Simon Banza (29 ans) a finalement réussi à rebondir quelques semaines plus tard. Selon nos informations, le joueur de 29 ans s’est finalement engagé à Al-Jazira aux Emirats arabes unis. Un très gros coup d’un montant total de 10 M€. Il s’agit du plus gros investissement réalisé par le Cheikh Mansour, qui est aussi le propriétaire de Manchester City. Banza, lui, a paraphé un bail de 3 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Jazira
Simon Banza

En savoir plus sur

Jazira Logo Al Jazira
Simon Banza Simon Banza
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier