Lens : Braga ne lâche rien pour Simon Banza

La fin du mercato estival se rapproche et les différentes s’activent pour se renforcer. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, le RC Lens s’intéresse de près à Simon Banza, actuellement sous les couleurs de Braga. Un dossier qui demeure toutefois très complexe.

Selon nos dernières informations, les Sang et Or visent bien le joueur de 29 ans mais Braga ne veut qu’un transfert. En effet, le club portugais ne peut pas le prêter car ils ont épuisé le quota maximum de prêts. De son côté, Al Jazira est toujours là et espère boucler l’arrivée du joueur avant la fin du mercato. A suivre…