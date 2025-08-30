Menu Rechercher
Lens : Braga ne lâche rien pour Simon Banza

Par Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Simon Banza en action @Maxppp

La fin du mercato estival se rapproche et les différentes s’activent pour se renforcer. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, le RC Lens s’intéresse de près à Simon Banza, actuellement sous les couleurs de Braga. Un dossier qui demeure toutefois très complexe.

Sébastien Denis
🚨 #RCLens 🔴🟡

🎯Lens s'intéresse bien à Simon Banza mais dossier ultra compliqué parce que Braga ne veut qu'un transfert

❌le club 🇵🇹 ne peut pas le prêter car ils ont utilisé le quota maximum de prêts

❗️Al Jazira est toujours là et espère boucler le joueur à la fin du mercato



w @Santi_J_FM
🇸🇳 حلم
Simon Banza, auteur de 22 buts la saison dernière, a refusé une offre de 9M€ d’Al Jazira et ne souhaite pas rejoindre les Émirats. ❌🇨🇩

Le président menace de l’envoyer en réserve, tandis que Werder, Girona et Cremonese restent à l’affût.
Selon nos dernières informations, les Sang et Or visent bien le joueur de 29 ans mais Braga ne veut qu’un transfert. En effet, le club portugais ne peut pas le prêter car ils ont épuisé le quota maximum de prêts. De son côté, Al Jazira est toujours là et espère boucler l’arrivée du joueur avant la fin du mercato. A suivre…

