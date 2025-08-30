Liga Portugal
Lens : Braga ne lâche rien pour Simon Banza
1 min.
@Maxppp
La fin du mercato estival se rapproche et les différentes s’activent pour se renforcer. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, le RC Lens s’intéresse de près à Simon Banza, actuellement sous les couleurs de Braga. Un dossier qui demeure toutefois très complexe.
La suite après cette publicité
Sébastien Denis @sebnonda – 18:00
🚨 #RCLens 🔴🟡Voir sur X
🎯Lens s'intéresse bien à Simon Banza mais dossier ultra compliqué parce que Braga ne veut qu'un transfert
❌le club 🇵🇹 ne peut pas le prêter car ils ont utilisé le quota maximum de prêts
❗️Al Jazira est toujours là et espère boucler le joueur à la fin du mercato
w @Santi_J_FM
🎯Lens s'intéresse bien à Simon Banza mais dossier ultra compliqué parce que Braga ne veut qu'un transfert
❌le club 🇵🇹 ne peut pas le prêter car ils ont utilisé le quota maximum de prêts
❗️Al Jazira est toujours là et espère boucler le joueur à la fin du mercato
w @Santi_J_FM
Selon nos dernières informations, les Sang et Or visent bien le joueur de 29 ans mais Braga ne veut qu’un transfert. En effet, le club portugais ne peut pas le prêter car ils ont épuisé le quota maximum de prêts. De son côté, Al Jazira est toujours là et espère boucler l’arrivée du joueur avant la fin du mercato. A suivre…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer