Arsenal - Manchester City : les compositions officielles
Ce dimanche, la 5e journée de Premier League offre un choc entre Arsenal et Manchester City. À domicile, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Declan Rice et Mikel Merino composent l’entrejeu avec Martin Zubimendi en sentinelle. En pointe, Viktor Gyökeres est soutenu par Noni Madueke et Leandro Trossard.
De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Rodri avec Bernardo Silva et Tijjani Reijnders un cran plus haut. Devant, Erling Haaland est accompagné sur les ailes par Phil Foden et Jérémy Doku.
Les compositions
Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Trossard
Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri - Foden, Silva, Reijnders, Doku - Haaland
En savoir plus sur
Ligue des Champions : Manchester City dompte Naples, l’Eintracht Francfort et le Sporting font le spectacle !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer