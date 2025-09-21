Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la 5e journée de Premier League offre un choc entre Arsenal et Manchester City. À domicile, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Declan Rice et Mikel Merino composent l’entrejeu avec Martin Zubimendi en sentinelle. En pointe, Viktor Gyökeres est soutenu par Noni Madueke et Leandro Trossard.

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Rodri avec Bernardo Silva et Tijjani Reijnders un cran plus haut. Devant, Erling Haaland est accompagné sur les ailes par Phil Foden et Jérémy Doku.

Les compositions

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Zubimendi, Merino - Madueke, Gyökeres, Trossard

Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri - Foden, Silva, Reijnders, Doku - Haaland