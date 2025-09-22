Liga
Barça : 3 semaines d’absence pour Fermin Lopez
Les ennuis s’enchaînent au FC Barcelone. Il y a quelques minutes, le club blaugrana a annoncé que Gavi va se faire opérer du genou droit. Il devrait être sur le flanc durant 5 semaines. Dans la foulée, l’écurie espagnole a donné des nouvelles de Fermin, lui aussi blessé.
El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas.
«Fermín López souffre d’une blessure musculaire au psoas-iliaque gauche. La durée de son absence sera d’environ trois semaines.» Il manquera au moins 4 rencontres, dont le choc face au PSG en Ligue des Champions le 1er octobre prochain.
