Barça : 3 semaines d’absence pour Fermin Lopez

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Fermín López au Barça @Maxppp

Les ennuis s’enchaînent au FC Barcelone. Il y a quelques minutes, le club blaugrana a annoncé que Gavi va se faire opérer du genou droit. Il devrait être sur le flanc durant 5 semaines. Dans la foulée, l’écurie espagnole a donné des nouvelles de Fermin, lui aussi blessé.

FC Barcelona
🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨

El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas.
«Fermín López souffre d’une blessure musculaire au psoas-iliaque gauche. La durée de son absence sera d’environ trois semaines.» Il manquera au moins 4 rencontres, dont le choc face au PSG en Ligue des Champions le 1er octobre prochain.

Liga
Barcelone
Fermín

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Fermín Fermín
