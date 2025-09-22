Ballon d’Or 2025 : un pilote de Formule 1 félicite Ousmane Dembélé

Esteban Ocon, pilote français de Formule 1, a exprimé sa joie et sa fierté pour Ousmane Dembélé après son sacre au Ballon d’Or 2025. Originaire d’Évreux, la même ville que l’attaquant du PSG, Ocon a publié sur ses réseaux sociaux : « Evreux represent. Félicitations chef », saluant ainsi le parcours exceptionnel de son compatriote.

La suite après cette publicité

Ce message souligne le lien symbolique entre les deux sportifs, tous deux issus de la même ville normande et devenus des figures internationales dans leur discipline. La publication d’Ocon illustre également la fierté locale et nationale que suscite la consécration de Dembélé, renforçant l’image d’Évreux comme un vivier de talents français.