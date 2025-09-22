Ballon d’Or 2025 : la story forte de Hakimi pour Dembélé

Achraf Hakimi, classé 6e au Ballon d’Or 2025, a tenu à féliciter son coéquipier du PSG Ousmane Dembélé sur Instagram. Le latéral marocain a publié en story une photo de l’ailier français brandissant son trophée au Théâtre du Châtelet, accompagnée d’un simple mais fort message : « Mérité », souligné d’emojis applaudissements.

Cette réaction illustre la complicité qui unit les deux joueurs, piliers du PSG cette saison. En partageant cette image, Hakimi souligne non seulement la performance individuelle de Dembélé mais aussi l’impact collectif qui a conduit le club parisien à un triplé historique et à l’un de ses plus grands exploits européens. Il enterre également toutes rumeurs de conflit interne entre les deux joueurs au sujet du trophée. Fin de polémique.