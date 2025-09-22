OM : la réponse sèche de Geronimo Rulli à Luis Enrique

«C’est joli de calmer un stade». Voici ce que déclarait Luis Enrique quelques heures avant d’affronter l’Olympique de Marseille pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Oui mais voilà, amputé de ses stars, le PSG a finalement subi la loi de l’OM, lundi soir, du côté de l’Orange Vélodrome.

Après la rencontre, Geronimo Rulli, encore étincelant dans les cages marseillaises, n’a pas manqué de répondre au coach espagnol… «Impossible de faire taire ce stade et ces supporters», pouvait-on ainsi lire sur son compte Instagram.