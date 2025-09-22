PSG : la réaction de Willian Pacho après le sacre de Dembélé au Ballon d’Or

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée paradoxale ce lundi. Défait par l’OM à l’Orange Vélodrome après 14 ans de suprématie en terres phocéennes, le club de la capitale a toutefois appris, quelques minutes après ce choc, la victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025.

Présent en zone mixte dix minutes, seulement, après l’annonce du vainqueur, Willian Pacho a logiquement félicité son coéquipier. «Nous étions un peu en train de regarder dans le vestiaire. Nous sommes vraiment très heureux pour lui. Je sais que ce sont des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie. Je suis très heureux de ce qui s’est passé dans l’équipe avec mes coéquipiers qui ont été nommés. Et puis Ousmane, qui a pu remporter le Ballon d’or. Je suis très heureux pour lui».