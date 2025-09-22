Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé a tenté de connaître le nom du vainqueur

Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a signé un discours émouvant. Ému aux larmes, le successeur de Rodri a avoué qu’il ne s’attendait pas à pleurer. « Je ne voulais pas pleurer, mais c’est raté. Quand j’ai commencé à parler de ma famille, c’est monté, ça m’a pris de court. Je n’ai pas voulu », a-t-il déclaré au micro de la Chaîne L’Équipe.

La star du PSG a ensuite confié qu’elle a découvert au tout dernier moment sa victoire. « Je ne savais rien du tout jusqu’au bout même si je voulais essayer de tirer les vers du nez à du monde du club. »